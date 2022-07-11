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Специалисты «МегаФона» создали альтернативу иностранным облачным хранилищам и офисным продуктам на базе отечественного ПО

УрБК, Москва, 13.12.2022. Специалисты мобильного оператора «МегаФон» предложили для корпоративных клиентов отечественный вариант программного обеспечения (ПО) в качестве замены иностранному аналогу. На базе продуктов МойОфис в «МегаФон Облаке» станут возможны коммуникации, работы с различными типами документов, в том числе с текстами и таблицами, а также корпоративная почта. Об этом сообщает пресс-служба компании сотовой связи.

По словам экспертов, продукт уже доступен по подписке (SaaS) и подходит как крупному бизнесу, так и небольшим компаниям. Подключение к платформе займет не больше одного дня. При этом компания не понесет затрат на установку и расширение системы. За счет программы МойОфис можно будет онлайн создавать и совместно редактировать документы с любого устройства, на любой ОС и из любой точки мира.

Как сообщает директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям «МегаФона» Александр Осипов, после того как ушли иностранные вендоры, большое число организаций лишилось привычных офисных программ и начало искать отечественные аналоги.

«Бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и предпочитает использовать гибридные или полностью облачные решения, спрос на которые растет кратно. В партнерстве с компанией МойОфис мы предоставляем клиентам доступ к привычным и удобным офисным инструментам в «МегаФон Облаке». Облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес-процессов, что делает ее доступной для среднего и малого бизнеса», — отметил он.

Так, пользователи оператора смогут выбрать подходящий пакет услуг на сайте: «Почта» — работа с электронными письмами и управление корпоративной почтовой системой, «Офисные приложения» — хранение файлов и совместная работа с документами онлайн, «Профессиональный» — комплекс приложений для общения и совместной работы с документами офлайн и онлайн.

«Мы стремимся сделать наши решения доступными для организаций и бизнеса любых размеров и любого уровня технического оснащения, поэтому помимо классического реселлерского канала активно развиваем модель SaaS. Доступ к безопасному и современному офисному программному обеспечению по подписке снижает инфраструктурные затраты заказчиков, а также позволяет быстро организовать удаленную совместную работу с документами и повысить эффективность работы до 30%», — заявил коммерческий директор МойОфис Александр Иванников.

Российские решения для работы МойОфис установлены в «МегаФон Облаке». Надежность и безопасность облачного хранилища подтверждена аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемым к государственным информационным системам.

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