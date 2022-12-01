В Свердловской области выявлено 360 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 360 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 13 декабря 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 558 тыс. 389 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 892. За сутки из больниц выписано 187 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 542 тыс. 836 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 977 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 677 тыс. 505 человек. За сутки зафиксировано 59 летальных случаев (всего 392 тыс. 720), выздоровели 6 тыс. 838 человек (всего 21 млн 073 тыс. 454).