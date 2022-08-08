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Вчера, 13:05

В Екатеринбурге потушили пожар на складе на улице Артинской

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Пожарным удалось потушить пожар на складе на улице Артинской. Открытое горение было ликвидировано в районе 12.30 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге потушили пожар на складе на улице Артинской
В Екатеринбурге потушили пожар на складе на улице Артинской
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области

Выяснилось, что еще до прибытия сотрудников МЧС склад самостоятельно покинули 50 человек. Добравшись до очага возгорания, пожарные обнаружили, что на площади 20 кв. м. горит лакокрасочная продукция. Была применена пенная атака, что позволило сначала локализовать, а затем полностью погасить огонь.

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