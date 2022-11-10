В Екатеринбурге горит склад с паллетами на улице Артинской

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. В Екатеринбурге произошел пожар на улице Артинской. Горят паллеты в складском помещении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Информация о происшествии поступила в 11.47 по местному времени. Площадь пожара уточняется. Тушение огня осложнено сильным задымлением, задействованы звенья газодымозащитной службы.
Чтобы координировать действия пожарных, на месте организован оперативный штаб. Идет работа по локализации возгорания.
Тушением пожара занимаются 49 человек личного состава с применением 15 единиц техники. Информация о пострадавших отсутствует.
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