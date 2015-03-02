В России доля долгосрочных корпоративных кредитов за октябрь превысила 27%

УрБК, Москва, 13.12.2022. По итогам октября в России доля корпоративных кредитов, взятых на срок от трех лет, превысила 27%. Это рекордный показатель за все время наблюдений. Обычно он находится в районе 12-18%, сообщает «Коммерсантъ».



Ставки по таким займам растут с августа, несмотря на то, что ключевая ставка Банка России снижается. В конце лета средневзвешенная ставка находилась в районе 8% годовых, в сентябре — 8,7%, в октябре — более 9%. По кредитам на срок от одного до трех лет также наблюдался рост ставки, которая превысила 9% годовых.



Опрошенные эксперты назвали несколько факторов роста выдачи долгосрочных корпоративных кредитов. В том числе у компаний возникла потребность в инвестиционном кредитовании в противовес краткосрочным кредитам на оборотный капитал. Также рост может быть связан с общим желанием банков зафиксировать стоимость размещения средств, пока Банк России перестал смягчать монетарную политику. Еще один фактор — ухудшение операционной среды в ряде секторов экономики, которое возникло за период 2020-2021 годов, когда долговая нагрузка предприятий в среднем заметно возрастала.