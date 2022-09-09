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Объем выполненных в УрФО строительных работ за год снизился на 6,3%

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по Уральскому федеральному округу (УрФО) в январе-сентябре 2022 года составил 1 трлн 199,6 млрд руб. Это на 6,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, цены производителей на строительную продукцию по УрФО в сентябре 2022 года выросли на 6,1% по отношению к декабрю 2021 года.

За девять месяцев текущего года предприятиями и организациями всех форм собственности введено с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства, 6 млн 110,9 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений (+27,1% к уровню предыдущего года).

При этом наиболее высоких показателей в строительстве жилья достигли Свердловская (2 млн 149,1 тыс. кв. м. жилья) и Челябинская (1 млн 538,7 тыс. кв. м.) области.

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