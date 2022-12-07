За три дня сотрудники ГИБДД Екатеринбурга пресекли 113 нарушений ПДД водителями такси

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. ГИБДД Екатеринбурга с 7 по 9 декабря провела профилактическое мероприятие «Такси». За это время инспекторы предотвратили 113 нарушений правил дорожного движения водителями такси, сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции городского УМВД России.
Самым распространенным нарушением оказалось отсутствие пристегнутых ремней безопасности у водителя или пассажиров — 27 случаев. Еще 17 водителей привлечены к административной ответственности за управление машиной с техническими неисправностями. В 25 случаях водители не имели обязательной страховки, а в 19 — водительские права.
Среди нарушителей были установлены 10 иностранных граждан, которых проверили на предмет законности пребывания в России.
Добавим, что в Екатеринбурге за 2022 год зафиксировано 81 ДТП с участием автомобилей такси. Два человека погибли и 113 получили травмы. В основном аварии происходили из-за несоблюдения очередности проезда и неправильного выбора дистанции.
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