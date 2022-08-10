На расчеты с кредиторами третьей очереди банка «НЕЙВА» выделено свыше 548 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выделит дополнительные 548,53 млн руб., чтобы рассчитаться с кредиторами третьей очереди ликвидируемого банка «НЕЙВА». Об этом сообщает пресс-служба АСВ.



В итоге процент удовлетворения требований кредиторов вырастет до 83,95% суммы установленных требований. Увеличения процента получится достигнуть с помощью поступлений в имущественную массу банка денег, которые получены от реализации ценных бумаг. Выплаты начнутся 20 декабря 2022 года.



Напомним, что 16 апреля 2021 года ЦБ отозвал лицензию у банка «НЕЙВА». Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА», по мнению ЦБ, допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».