На дорогах Свердловской области последствия снегопада устраняют 290 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. На дороги Свердловской области для устранения последствий снегопада сегодня вышло 290 единиц снегоуборочной техники. На некоторых участках высота снежного покрова достигает 29 см, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
В минувшее воскресенье на расчистке трасс было задействовано 403 спецмашины. Для борьбы с гололедом дорожные рабочие израсходовали 158 т песка и 8,8 тыс. т песко-соляной смеси.
Согласно прогнозам, снегопады продолжатся на территории региона 13 декабря. Водителей просят соблюдать скоростной режим.
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