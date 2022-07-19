Челябинские таможенники за 11 месяцев изъяли 46 тыс. пачек немаркированных сигарет

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. За январь-ноябрь 2022 года челябинские таможенники обнаружили в регионе 46 тыс. пачек сигарет без акцизных марок и средств обязательной маркировки. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.



Обнаружения находились во время проверок, которые проходили совместно с территориальными отделами полиции и областным управлением Роспотребнадзора.



«Всего с начала этого года Челябинской таможней во взаимодействии с коллегами из других силовых структур проведено 10 проверок на внутреннем рынке области. Компетентными органами по выявленным фактам нарушения российского законодательства возбуждено 5 дел об административном правонарушении и одно уголовное дело», — рассказал замначальника Челябинской таможни Станислав Васев.



Мобильные группы таможенников за этот год обнаружили четыре транспортных средства, ввозивших около 8 тыс. пачек немаркированных сигарет.