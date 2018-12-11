В ноябре базовый индекс потребительских цен на товары по России превысил 15%

В ноябре 2018 года непродовольственные товары на Среднем Урале подорожали на 4,6% по отношению к ноябрю прошлого года, ...

В ноябре непродовольственные товары в Свердловской области подорожали на 4,6%

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. В ноябре 2018 года непродовольственные товары на Среднем Урале подорожали на 4,6% по ...

В ноябре непродовольственные товары в Свердловской области подорожали на 4,6%

В ноябре 2013 года индекс потребительских цен на все товары и услуги в Свердловской области составил 100,7%

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2013. В ноябре 2013 года индекс потребительских цен на все товары и услуги в Свердловской ...