В ноябре базовый индекс потребительских цен на товары по России превысил 15%

УрБК, Москва, 12.12.2022. Базовый индекс потребительских цен на товары в России за ноябрь превысил 15%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Росстата.
С одной стороны, внутренний потребительский спрос в стране сдерживается стагнацией доходов части населения и ростом нормы сбережений — все это антиинфляционные факторы. В то же время наблюдается ряд проинфляционных моментов.
Плодоовощная инфляция в РФ сохраняется на низком уровне и в ноябре составила 5,58%. Однако инфляция растет за счет цен на товары и услуги. Так, непродовольственные товары в ноябре подорожали всего на 0,06%, но с начала года — на 11,22%. Сильнее всего выросла стоимость у продукции с высокой импортной составляющей. Наиболее сильно — у бытовой химии (30,57%), электротоваров и бытовой техники (15,6%), медикаментов (10,2%). Но основной скачок произошел весной, а после этого периода цены перестали резко расти или даже падали.
Другая ситуация на рынке услуг: там скачок отсутствовал. Цены продолжали расти в течение всего времени, хотя и медленно.
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