Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по обороту розничной и оптовой торговли

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2022 года по Уральскому федеральному округу (УрФО) составил 2 трлн 468,2 млрд руб., что на 4,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот оптовой торговли за год снизился на 4,4%, до 3 трлн 759,4 млрд руб.
Как сообщает Свердловскстат, лидирующие позиции по объему оборота розничной торговли в УрФО заняли Свердловская и Челябинская области, которые обеспечили соответственно 38,3% и 22,8% всего оборота розничной торговли округа.
Наибольший объем оборота оптовой торговли зафиксирован в Свердловской области — 2 трлн 253,5 млрд руб., что составляет 59,9% от общего объема округа.
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