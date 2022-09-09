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Вчера, 09:03

Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по обороту розничной и оптовой торговли

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2022 года по Уральскому федеральному округу (УрФО) составил 2 трлн 468,2 млрд руб., что на 4,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот оптовой торговли за год снизился на 4,4%, до 3 трлн 759,4 млрд руб.

Как сообщает Свердловскстат, лидирующие позиции по объему оборота розничной торговли в УрФО заняли Свердловская и Челябинская области, которые обеспечили соответственно 38,3% и 22,8% всего оборота розничной торговли округа.

Наибольший объем оборота оптовой торговли зафиксирован в Свердловской области — 2 трлн 253,5 млрд руб., что составляет 59,9% от общего объема округа.

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