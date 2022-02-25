США позволили казахстанским банкам обслуживать карты «Мир»

УрБК, Москва, 09.12.2022. Американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC) разрешило казахстанским банкам обслуживать операции по платежным картам системы «Мир». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В письме Минфина США, которое отправлено регуляторам Казахстана, говорится, что ведомство разрешает использовать карту «Мир» физическим лицам, включая приехавших из России. Но подобные операции остаются на особом контроле. Вдобавок Минфин США намерен пресечь ее применение для обхода антироссийских санкций.
Казахстанским банкам позволено принимать платежи, переводы по картам «Мир» и выдавать физическим лицам наличные через банкоматы.
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. Введенные Канадой санкции в отношении Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) ...26.08.2019 Вступил в силу второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей
УрБК, Москва, 26.08.2019. Сегодня, 26 августа 2019 года, вступил в силу второй пакет санкций США против Российской ...20.12.2018 Минфин США намерен исключить активы Олега Дерипаски из санкционного списка
УрБК, Москва, 20.12.2018. Минфин США намерен исключить En+, ОК «Русал» и «Евросибэнерго» из санкционного списка через ...25.06.2014 ЦБ намерен запретить банкам открывать счета и проводить операции лицам, замеченным в совершении сомнительных сделок
УрБК, Москва, 25.06.2014. Банк России планирует ужесточить меры воздействия к лицам, которые хотя бы раз совершали ...24.03.2014 Visa и MasterCard разблокировали карты ОАО «СМП Банк»
УрБК, Москва, 24.03.2014. Платежные системы Visa и MasterCard разблокировали карты контролируемого Аркадием и Борисом ...