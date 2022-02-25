США позволили казахстанским банкам обслуживать карты «Мир»

УрБК, Москва, 09.12.2022. Американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC) разрешило казахстанским банкам обслуживать операции по платежным картам системы «Мир». Об этом сообщает «Коммерсантъ».



В письме Минфина США, которое отправлено регуляторам Казахстана, говорится, что ведомство разрешает использовать карту «Мир» физическим лицам, включая приехавших из России. Но подобные операции остаются на особом контроле. Вдобавок Минфин США намерен пресечь ее применение для обхода антироссийских санкций.



Казахстанским банкам позволено принимать платежи, переводы по картам «Мир» и выдавать физическим лицам наличные через банкоматы.