Правительство РФ продлило право компаний не раскрывать консолидированную финансовую отчетность

УрБК, Москва, 09.12.2022. Правительство РФ продлило до 1 июля 2023 года норму, которая позволяет компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Об этом говорится в Telegram-канале кабмина.



Данная мера принята, чтобы снизить риск использования «чувствительной информации из отчетности недружественными странами», вводящими санкции в отношении российских организаций.



В конце ноября также было продлено на аналогичный срок действие нормы, дающей право не раскрывать корпоративные данные участникам фондового рынка.