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Число безработных на Среднем Урале за два дня снизилось на 60 человек

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. По состоянию на 9 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 546 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 7 декабря число безработных составляло 16 тыс. 606 человек. Таким образом, за последние два дня показатель снизился на 60 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,78%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,44.

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