В Свердловской области выявлено 340 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 340 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 9 декабря 2022 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 556 тыс. 977 человек.
Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 889. За сутки из больниц выписано 487 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 541 тыс. 973 человека.
В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 465 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 650 тыс. 659 человек. За сутки зафиксировано 52 летальных случая (всего 392 тыс. 506), выздоровели 5 тыс. 994 человека (всего 21 млн 049 тыс. 420).
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