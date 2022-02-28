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Банк России повысил ломбардам максимальные процентные ставки по займам

УрБК, Москва, 09.12.2022. Банк России повысил предельную ставку по займу (ПСК) в ломбарде на январь-март 2023 года до уровня 131,6%. Это на 3-7 п. п. больше, чем в I квартале 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сами представители отрасли отмечают, что для них начало года — высокий сезон. Это объясняется тем, что в новогодние праздники население позволяет себе излишние траты, после чего готово «занимать на любых условиях». В то же время они выступают за полную отмену ПСК, аргументируя это тем, что любое ограничение плохо сказывается на отрасли. Особенно если ПСК потом будет снижаться. Впрочем, опрошенные эксперты уточняют, что наличие данного фактора не приведет ни к убыткам, ни к сверхприбылям.

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