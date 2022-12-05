Спортивный Академический

Выездное заседание Екатеринбургской городской думы прошло в Академическом районе. Депутаты оценили подготовку объектов для проведения Международного фестиваля университетского спорта в 2023 году.



Перед началом заседания депутаты посетили строящийся Дворец дзюдо, проект которого был разработан ведущим застройщиком восьмого района — АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». На сегодняшний день работы в здании завершены на 97%. Сейчас специалисты заняты благоустройством территории, фасадными работами и прокладкой инженерных сетей.



Здесь, на общей площади 17 тыс. кв. м., расположатся тренировочный и основной зал с четырьмя татами, раздевалки, медицинский блок, кафе, пресс-центр и другие помещения. Трибуны дворца рассчитаны 1,8 тыс. зрителей.







Руководитель депутатской группы Михаил Матвеев отметил, что новый объект, который уже в конце декабря будет введен в эксплуатацию, позволит заниматься различными видами борьбы большому количеству юных спортсменов.



«Не вызывает сомнений готовность объекта, который строится к Международному фестивалю университетского спорта. Помимо того, что здесь смогут заниматься дзюдо и самбо юные спортсмены, открытие Дворца дзюдо позволит тренироваться жителям всего Академического района в отдельно предусмотренных для этого залах фитнеса и гимнастики», — сказал Михаил Матвеев.



По предварительным подсчетам, дворец сможет посещать до 1 тыс. человек ежедневно. После окончания Универсиады его планируется передать Спортивной школе олимпийского резерва по самбо и дзюдо.



Напомним, что на прошлой неделе в Академическом районе Екатеринбурга в третий раз прошел турнир по самбо для подростков на кубок АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». В этом году на соревнования в школе № 19 собрались порядка 190 юных спортсменов возрасте от 12 до 13 лет из городов Свердловской области, а также представители Тюменской области и Югры. В следующий раз юные спортсмены поборются за первенство уже на арене Дворца дзюдо.



Еще одним спортивным объектом, который планируется задействовать в проведении Международного фестиваля университетского спорта в 2023 году, станет Детская академия тенниса «Гринвич». Учреждение является одним из крупнейших теннисных центров Свердловской области и единственным клубом в Екатеринбурге, на базе которого располагаются корты с тремя видами покрытий: хард, грунт и искусственная трава.



Сейчас в распоряжении спортсменов шесть крытых кортов, на которых они могут тренироваться в зимнее время. Помимо этого, АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» уже подготовило к предстоящим спортивным мероприятиям, которые пройдут в рамках Универсиады, искусственный земельный участок для дополнительных шести крытых кортов. Он расположен на территории второй очереди благоустройства Преображенского парка. Для этого специалисты девелопера убрали в тюбинги протекающую здесь маловодную реку Патрушиха.







В ходе заседания депутаты высоко оценили тот факт, что Академический район богат современной спортивной инфраструктурой. Напомним, что на сегодняшний день на этой территории располагается более 170 спортивных объектов. В том числе — предприятия негосударственного сектора и организации фитнес-индустрии. Так, здесь представлены Центр тенниса «Урал», ледовый дворец им. А.Е. Сивкова, а также филиалы сетевых фитнес-клубов Bright fit и Drive-fitness.



В каждом квартале Академического района имеются придомовые спортивные площадки для занятий футболом, баскетболом, волейболом, площадки для воркаута, столы для настольного тенниса. Всего более 70 объектов. Еще 40 помещений, предназначенных для занятий физической культурой и спортом, расположены на первых этажах жилых домов.



Также стоит отметить хорошо развитую рекреационную инфраструктуру района: велодорожки, парковые зоны (Преображенский парк, Юго-западный лесопарк) и площадки для катания на коньках, заливаемые в зимний период.



В Академическом круглый год проводятся различные спортивные мероприятия, собирающие не только жителей района, но и участников со всего Екатеринбурга: легкоатлетическая эстафета «Юность», «Лыжня России», различные турниры по теннису.



Еще 83 спортивные площадки Академического района находятся на территории общеобразовательных учреждений. Михаил Матвеев подчеркнул, что все школы района оснащаются современной спортивной инфраструктурой: плоскостными спортивными сооружениями, спортивными залами, плавательными бассейнами. Более того, каждая из них построена по индивидуальным проектам, которые были разработаны по заказу АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».



Однако девелопер восьмого района не намерен останавливаться на достигнутом: на пересечении улиц Тенистой и Суходольской в ближайшее время будет построен муниципальный физкультурно-оздоровительный комплекс. Он будет включать в себя ледовую арену с сопутствующими помещениями, раздевалки и тренерские. Здесь же будет находиться 25-метровый бассейн, в котором можно будет проводить соревнования городского и областного уровня, а также зал для сухого плавания и общефизической подготовки. Специалисты отмечают, что участок, отведенный под застройку, в перспективе позволит запроектировать еще блок к этому комплексу, где планируется разместить универсальный спортивный зал. Помимо этого, на территории Академического района создадут свою лыжную базу.



Кроме того, АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» разработало эскизный проект Академии детского творчества на территории Преображенского парка. В нем были учтены пожелания властей города к данному объекту: он будет включать в том числе специализированный скалодром, позволяющий проводить различные соревнования, большой универсальный спортивный зал для всех игровых видов спорта и залы для спортивной гимнастики и настольного тенниса.



Генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов подчеркнул, что уже в январе 2023 года будет готова проектная документация для этого сооружения.



Михаил Матвеев, в свою очередь, отметил, что это позволит планировать строительство Академии детского творчества в ближайшее время.



«Как только будут готовы документы, мы начнем планировать расходы на строительство. И уже в следующем году сможем встроить этот объект в государственные программы», — заверил М. Матвеев.







Помимо этого, территорию восьмого района активно развивают и другие крупные частные компании. Так, «СКБ Контур» на отведенной им территории уже ввел в эксплуатацию плавательный бассейн и тренажерный зал. В дальнейшем компания разрабатывает концепт, который будет включать в себя офисные пространства, образовательный центр и скалодром.



Участники выездного заседания сошлись во мнении, что Академический район успешно интегрирован в городское соревновательное пространство. А начиная со следующего года здесь будет проводиться еще больше соревнований, и инфраструктура восьмого района послужит настоящей кузницей спортивных кадров и будущих чемпионов.



Фото предоставлены пресс-службой Екатеринбургской городской думы