«Россети Урал» — «Екатеринбург» провели электроснабжение для нового корпуса гимназии № 120

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» провели дополнительные мощности электричества для строительства нового корпуса в гимназии № 120. Образовательное учреждение находится на ул. Степана Разина, 71. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В новом здании гимназии четыре этажа, а общая вместимость составляет 600 мест. Также будет создан теплый наземный переход к школе. Планируется обустроить актовый зал, столовую и мультимедийную библиотеку.



Для электроснабжения комплекса энергетики установили новую блочную модульную трансформаторную подстанцию и наладили подключение кабельной линии электропередачи 6 кВ и длиной 50 м. Общая присоединяемая мощность подсоединенных коммуникаций — 550 кВт. Объект относится ко второй категории надежности.



Как отмечается, школа находится в активно развивающемся районе Южного автовокзала. Появление нового школьного корпуса уменьшит нагрузку на местные образовательные организации. Помимо этого, будет благоустроен школьный стадион, где создадут площадки для общей физической подготовки, игр в волейбол, мини-футбол и баскетбол. Открытие нового корпуса ожидается в конце 2022 года.