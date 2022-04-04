Представители ММК завоевали золотые медали на международной выставке изобретений в Гонконге

УрБК, Магнитогорск, 09.12.2022. Специалисты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) получили четыре золотые награды за технические нововведения на 9-й Международной выставке изобретений и дизайна IIDC 2022. Выставка прошла с 1 по 4 декабря в Гонконге в удаленном формате. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



На презентации представили разработки ММК в составе коллективной экспозиции российских изобретателей и инноваторов. Три новации предприятия относятся к прокату различных классов прочности из двухфазной ферритно-мартенситной стали и холоднокатаного высокопрочного листового проката из низколегированной стали. Они сконструированы ПАО «ММК» совместно с ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» в рамках проекта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).



Главные потребители новых технологий — российские автомобильные заводы. Отличие же улучшенных материалов в том, что с помощью использования кассетных технологий требуется более низкое потребление природных и энергоресурсов для производства.



Также важно, что будет реализовано полное импортозамещение автолистовых сталей. С помощью экспорта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья металлургический комбинат станет одним из крупнейших поставщиков металлопроката для автомобилестроения. Так, в 2021 году объем отгрузки автолиста ММК составил более 800 тыс. т.



Способ производства высокопрочного хладостойкого листового проката из низколегированной стали — еще одна разработка ММК, которая удостоилась золота. Данный вид металлопродукции можно использовать как для изготовления оборудования для производства, так и для перевозки и хранения сжиженного природного газа. Листовой прокат из криогенной конструкционной стали, как отмечают эксперты, сочетает высокую прочность, пластичность и вязкость при температурах до минус 196 градусов. Области его применения: танкеры и цистерны (в том числе железнодорожные) для перевозки сжиженного газа, статическое оборудование (хранилища, резервуары, емкости, трубопроводы), установки газоразделения и другие элементы криогенного оборудования. Выпуск такой продукции поможет совершенствованию технологий СПГ, стимулирующих снижение углеродного следа.



Отметим, что для Группы ММК создание технологических инноваций — это одно из главных направлений научно-технического развития. Новейшее высокопроизводительное оборудование, а также собственные разработки ПАО «ММК» с научно-исследовательскими институтами страны помогут введению на предприятии современных видов продукции и высокопрочных марок стали для отраслей трубной промышленности, автомобиле- и машиностроения. Это позволит выпускать индивидуальные партии новейшего металлопроката с добавленной стоимостью и уникальными характеристиками.