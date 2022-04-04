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Экономическая эффективность от внедрения результатов НИОКР на ММК составила 35 млн рублей в год

УрБК, Магнитогорск, 08.02.2023. За 2022 год в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) полностью реализовано и завершено восемь научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Экономическая эффективность от внедрения результатов по ним составила 35 млн руб. в год.

Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, в 2022 году ММК заключил 17 новых договоров на выполнение НИОКР с ведущими российскими научно-исследовательскими организациями, такими как ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» и ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».

Высокотехнологические разработки ММК в рамках НИОКР в прошлом году были отмечены на международном уровне. Так, в ноябре 2022 года оргкомитет Международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2022» удостоил званий лауреатов выставки и золотыми медалями коллективы ПАО «ММК», ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» и ОАО «Уралтрубопром» «За разработку и внедрение сквозной технологии производства полосового проката и электросварных труб класса прочности К52, стойких против разрушения в H2S- и CО2-содержащих средах».

Отмечается, что ММК является регулярным участником ведущих международных выставок изобретений, где инновационные разработки и изобретения специалистов комбината постоянно получают награды различного достоинства. Так, в марте 2022 года по итогам XXV Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» ПАО «ММК» завоевало три золотых и одну серебряную медали и было награждено дипломом «Почтения и благодарности» за активное участие в организации и проведении мероприятия.

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