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Научно-технический центр ММК за год реализовал 12 проектов НИОКР

УрБК, Магнитогорск, 07.02.2025. Научно-технический центр ММК за год реализовал 12 проектов НИОКР. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы были направлены на улучшение выпускаемой и производство новой продукции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Научно-технический центр ММК за год реализовал 12 проектов НИОКР
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«Научная, инновационная деятельность как фактор повышения эффективности производства — важнейшая задача Магнитогорского металлургического комбината, ее решением занимаются специалисты Научно-технического центра (НТЦ) ММК», — говорится в сообщении.

НИОКР ММК регулярно высоко оценивают на отраслевых форумах и международных выставках. Так, в прошлом году ММК получил три высших награды за высокотехнологичные разработки в металлургии и смежных отраслях на конкурсе научно-технической мысли, проходившем в рамках промышленной выставки «Металл-Экспо».

Одна из наград была получена за разработку инновационной технологии стального сортового проката совместно с МГТУ им. Г.И. Носова. Еще один награжденный проект — совместная работа ММК и ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» по выпуску ММК новой стали для строительства мостов, обладающей высокой прочностью и коррозийной устойчивостью. Третий проект, получивший «золото» — разработка и освоение в сотрудничестве с АО «НПП Машпром» дверей коксовых батарей повышенной газоплотности в коксовом цехе ММК. Данная разработка призвана снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.
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