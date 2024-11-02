Научно-технический центр ММК за год реализовал 12 проектов НИОКР

УрБК, Магнитогорск, 02.11.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил три золотые медали за ...08.02.2023 Экономическая эффективность от внедрения результатов НИОКР на ММК составила 35 млн рублей в год
УрБК, Магнитогорск, 08.02.2023. За 2022 год в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) полностью ...09.11.2022 ММК и ЦНИИчермет имени И.П. Бардина заключили соглашение о разработке новых сплавов
УрБК, Магнитогорск, 09.11.2022. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и государственный научный центр ...20.11.2019 Предприятия Группы ММК стали лауреатами выставки «Металл-Экспо»
УрБК, Магнитогорск, 20.11.2019. Предприятия, входящие в Группу ММК, стали лауреатами 25-й международной промышленной ...15.11.2017 ТМК и ЦНИИчермет договорились о совместной работе над новыми марками стали и трубной продукцией
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2017. В рамках 23 международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2017» генеральный ...