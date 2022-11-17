В Екатеринбурге жилье на первичном рынке в среднем на 21,4% дороже вторичного

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2022. По состоянию на ноябрь 2022 года средняя стоимость квадратного метра жилья в ...

В Екатеринбурге первичное жилье на 13% дороже вторичного

УрБК, Челябинск, 13.10.2022. В Челябинске средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составляет 2,77 млн руб., а ...

УрБК, Челябинск, 11.02.2022. В Челябинске цены на жилье на первичном рынке за год (январь 2022 к январю 2021 года) ...

В Челябинске первичное жилье стоит на 21% дороже вторичного

В Екатеринбурге цены на жилье на первичном рынке за год выросли на 20%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Екатеринбурге цены на жилье на первичном рынке за год (январь 2022 к январю 2021 ...