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В Свердловской области на организацию и обслуживание междугородных перевозок в 2023 году будет потрачено 155 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. В 2023 году в Свердловской области на организацию и обслуживание междугородных перевозок в 2023 году будет выделено 154,7 млн руб. Об этом на встрече с представителями профсоюзного движения и трудовых коллективов рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.

Он также рассказал, что по просьбам пассажиров в текущем году в межмуниципальные автобусные маршруты было внесено более 100 изменений.

«Мы гибко подходили ко всем возникающим проблемам и задачам с пассажирскими перевозками, делали все, чтобы пассажиры не испытывали неудобств. По поручению губернатора в бюджете на следующий год предусмотрено в три раза больше средств на организацию и обслуживание межмуниципальных перевозок. На эти цели будет направлено 154,7 млн руб.», — цитирует Василия Старкова департамент информационной политики Свердловской области.

Участники встречи также обсудили задачи по повышению зарплат в транспортной отрасли, вопросы социального партнерства и высокую социальную значимость качества транспортного обслуживания и всего дорожного хозяйства.

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