В Свердловской области на организацию и обслуживание междугородных перевозок в 2023 году будет потрачено 155 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрели в первом чтении законопроект о региональном бюджете ...

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2021. Правительство Свердловской области в будущем году выделит на обслуживание ...

Свердловские власти в 2022 году выделят на обслуживание госдолга 5,6 млрд рублей

Почти 7 млрд рублей потратят на ремонт и реконструкцию дорог в Свердловской области в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Общий объем средств, который будет направлен на реализацию нацпроекта «Безопасные и ...