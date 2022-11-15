В Свердловской области на организацию и обслуживание междугородных перевозок в 2023 году будет потрачено 155 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. В 2023 году в Свердловской области на организацию и обслуживание междугородных перевозок в 2023 году будет выделено 154,7 млн руб. Об этом на встрече с представителями профсоюзного движения и трудовых коллективов рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.
Он также рассказал, что по просьбам пассажиров в текущем году в межмуниципальные автобусные маршруты было внесено более 100 изменений.
«Мы гибко подходили ко всем возникающим проблемам и задачам с пассажирскими перевозками, делали все, чтобы пассажиры не испытывали неудобств. По поручению губернатора в бюджете на следующий год предусмотрено в три раза больше средств на организацию и обслуживание межмуниципальных перевозок. На эти цели будет направлено 154,7 млн руб.», — цитирует Василия Старкова департамент информационной политики Свердловской области.
Участники встречи также обсудили задачи по повышению зарплат в транспортной отрасли, вопросы социального партнерства и высокую социальную значимость качества транспортного обслуживания и всего дорожного хозяйства.
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