Между Екатеринбургом и Бишкеком официально установлены побратимские отношения

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и градоначальник Бишкека Эмилбек Абдыкадыров сегодня подписали соглашение об установлении побратимских отношений между двумя городами.
Руководители муниципалитетов подписали документ в рамках рабочего визита уральской делегации в Кыргызскую Республику для участия в Бишкекском инвестиционном саммите.
«Наши города связывают давние двусторонние связи. Екатеринбургу и Бишкеку удается поддерживать регулярные контакты. Мы заинтересованы в углублении межмуниципального партнерства и всегда открыты к диалогу», — цитирует Алексея Орлова пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Он также подчеркнул, что соглашение поможет предпринимателям обоих городов налаживать новые деловые контакты.
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