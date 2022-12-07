Между Екатеринбургом и Бишкеком официально установлены побратимские отношения

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и градоначальник Бишкека Эмилбек Абдыкадыров сегодня подписали соглашение об установлении побратимских отношений между двумя городами.



Руководители муниципалитетов подписали документ в рамках рабочего визита уральской делегации в Кыргызскую Республику для участия в Бишкекском инвестиционном саммите.



«Наши города связывают давние двусторонние связи. Екатеринбургу и Бишкеку удается поддерживать регулярные контакты. Мы заинтересованы в углублении межмуниципального партнерства и всегда открыты к диалогу», — цитирует Алексея Орлова пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Он также подчеркнул, что соглашение поможет предпринимателям обоих городов налаживать новые деловые контакты.