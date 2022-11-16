Глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с мэром Бишкека в ходе инвестиционного саммита в Кыргызской Республике

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прибыл с рабочим визитом в Кыргызскую Республику для участия в Бишкекском инвестиционном саммите. Вместе с градоначальником на мероприятие приехали руководители крупнейших компаний уральской столицы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Одну из первых встреч Алексей Орлов провел с главой Бишкека Эмилбеком Абдыкадыровым.



«Мы крайне заинтересованы в расширении межмуниципального партнерства, установлении новых деловых контактов между представителями бизнеса, а также всегда открыты к диалогу и новым взаимовыгодным инициативам. В свете изменения внешнеполитической конъюнктуры считаю очень важным продолжать обмениваться опытом и укреплять всестороннее сотрудничество. На мой взгляд, у Екатеринбурга и Бишкека для этого есть все необходимое», — заявил в ходе встречи Алексей Орлов.



Отметим, что Россия — один из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана. В 2021 году на долю нашей страны пришлось 32% от внешнеторгового оборота с республикой. При этом товарооборот РФ с восточными партнерами в прошлом году составил 2,48 млрд долл. США, увеличившись на 46,67%.