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Объем выданных на Южном Урале автокредитов в январе-октябре составил 15 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 08.12.2022. В январе-октябре 2022 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 15 млрд руб. Это на 43,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (26,6 млрд руб.). Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 8-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по объему выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (58,9 млрд руб.), на второй — Московская область (42,1 млрд руб.), на третьей — Санкт-Петербург (36,5 млрд руб.), на четвертой — Краснодарский край (25,5 млрд руб.). Замыкает топ-5 Татарстан (22,1 млрд руб.).

В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-октябре текущего года составил 546,2 млрд руб., снизившись на 41,3% относительно аналогичного периода прошлого года (930,5 млрд руб.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, существенное сокращение выдачи по сравнению с 2021 годом объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле этого года, но и общим дефицитом новых автомобилей.

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