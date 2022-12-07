В Екатеринбурге сдается самая маленькая квартира среди регионов УрФО

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. В Екатеринбурге сдается квартира-студия с габаритами 11 кв. м. Это минимальный метраж сдаваемого в аренду жилья среди регионов Уральского федерального округа (УрФО), говорится в исследовании «Циана».
В частности, самая маленькая арендная квартира из предлагаемых сегодня на Урале расположена в микрорайоне ВИЗ. Она занимает всего 11 кв. м. на нижнем этаже пятиэтажного дома. Аренда такой квартиры обойдется в 15,5 тыс. руб. в месяц.
Кроме того, в верхней части рейтинга малогабаритного съемного жилья УрФО расположились студия площадью 13 кв. м. в Тюмени (15 тыс. руб. в месяц) и квартира в Сургуте с габаритами 15,2 кв. м. (17 тыс. руб. в месяц).
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