Челябинское УФАС России признало ненадлежащей рекламу Альфа-Банка на экране банкомата

УрБК, Челябинск, 08.12.2022. Специалисты УФАС России по Челябинской области признали нарушение законодательства при рекламе услуги по накопительному счету в АО «Альфа-Банк». Ранее стало известно, что ненадлежащая информация была размещена на экране банкомата в ТРК «Родник» в Челябинске.
Как сообщает пресс-служба челябинского УФАС, финансово-кредитной организации предписано убрать сведения о процентной ставке по накопительному Альфа-счету в размере 20%.
В дальнейшем банк будет привлечен к административной ответственности.
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