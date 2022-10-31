Челябинское УФАС России признало ненадлежащей рекламу Альфа-Банка на экране банкомата

УрБК, Челябинск, 08.12.2022. Специалисты УФАС России по Челябинской области признали нарушение законодательства при рекламе услуги по накопительному счету в АО «Альфа-Банк». Ранее стало известно, что ненадлежащая информация была размещена на экране банкомата в ТРК «Родник» в Челябинске.



Как сообщает пресс-служба челябинского УФАС, финансово-кредитной организации предписано убрать сведения о процентной ставке по накопительному Альфа-счету в размере 20%.



В дальнейшем банк будет привлечен к административной ответственности.