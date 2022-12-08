Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении «Альфа-Банка» из-за размещения рекламы

УрБК, Челябинск, 22.03.2023. Челябинское УФАС России признало незаконной рекламу накопительного счета и кешбэка по карте АО «Альфа-Банк», размещенную на экране банкомата. Заявление о рекламной информации поступило от местного жителя, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, антимонопольное ведомство установило, что в акционном предложении банка не были указаны условия, которые влияют на сумму доходов клиентов.
В частности, потребителям предлагался кешбэк по самой высокой ставке в России (до 10%) на все покупки при использовании Альфа-карты. Однако не указывалась информация о максимальной сумме возвращаемой премии, а также не было реальных подтверждений данных преимуществ.
Заседание комиссии по рассмотрению дела в отношении рекламодателя — АО «Альфа-Банк» — назначено на 10 апреля.
Напомним, что в конце прошлого года челябинское УФАС России признало ненадлежащей рекламу «Альфа-Банка» на экране банкомата. Финансово-кредитной организации было предписано убрать сведения о процентной ставке по накопительному Альфа-счету в размере 20%.
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