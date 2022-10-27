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В Свердловской области выявлено 333 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 333 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 8 декабря 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 556 тыс. 637 человек.

Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 888. За сутки из больниц выписано 413 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 541 тыс. 486 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 430 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 643 тыс. 194 человека. За сутки зафиксировано 54 летальных случая (всего 392 тыс. 454), выздоровели 6 тыс. 315 человек (всего 21 млн 043 тыс. 426).

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