В Челябинске задержана укравшая из локомотивов более 60 тонн дизельного топлива преступная группа

УрБК, Челябинск, 08.12.2022. Сотрудники транспортной полиции задержали участников организованной группы, которая воровала дизельное топливо у «РЖД». Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО.



Установлено, что группа была организована предпринимателем 1988 года рождения, работающим в сфере купли-продажи горюче-смазочных материалов. В качестве подельников он привлек своих знакомых, работающих в Локомотивном депо Южно-Уральской дирекции Тяги ОАО «РЖД». Сейчас задержано более 15 участников преступной группы, из которых 10 — машинисты локомотивного депо.



Транспортная полиция установила, что в течение длительного времени некоторые обвиняемые пользовались служебным положением и воровали дизельное топливо из баков локомотивов на участках железнодорожных перегонов Челябинской области, а другие — вывозили похищенное. Чтобы не привлекать внимание коллег, члены группы использовали грузовик, похожий на вахтовую машину для перевозки железнодорожников.



Украденное топливо реализовывалось на территории Челябинска. После этого заработок делился между участниками группы.



«В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий у задержанных обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 2 млн руб., скоростемерные ленты, пломбы с локомотивных баков, sim-карты. Арестованы транспортные средства, принадлежащие активным участникам преступной группы, в том числе грузовой автомобиль, внутри которого перевозилось похищенное топливо», — говорится в сообщении.



Обвиняемые похитили более 60 т дизельного топлива. Причиненный ими ущерб превысил 2,5 млн руб. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все преступные эпизоды и всех участников группы.