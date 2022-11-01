Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» провели освещение в отдаленных районах города

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» и администрация города совместно осуществляют муниципальный проект по проведению уличного освещения в отдаленных районах города. Об этом сообщает пресс-служба электросетевой компании.



Так, в текущем году были освещены поселки Исток, Шабровский, Верх-Исетское лесничество. Помимо этого, была осуществлена поставка осветительных приборов для сети наружного освещения, а также его установка на линиях электропередачи.



«Всего в этом году будет установлен 1 тыс. 701 светильник. Электросетевая компания готова и в дальнейшем участвовать в проектах по созданию уличного освещения с целью повышения безопасности на дорогах, тротуарах и охраняемых объектах. Опыт реализации данного контракта позволит ускорить развитие сетей уличного освещения уральской столицы, принесет максимальную пользу жителям», — отметил директор компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Константин Кононов.



Ранее, в 2021 году, в работу было введено 669 светильников. Их разместили в отдаленных поселках: Мичуринский, Широкая Речка, Шабровский, Сысерть, Сулимовский торфяник.