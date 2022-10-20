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Вчера, 11:21

В Банке России заявили о преодолении вызванного частичной мобилизацией экономического спада

УрБК, Москва, 08.12.2022. Российская экономика во второй половине октября и ноябре преодолела краткосрочный спад, который был вызван частичной мобилизацией. Об этом сообщается в макроэкономическом бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».

«Дезинфляционный эффект на потребительском рынке тоже оказался непродолжительным. При этом рост потребительских цен оставался пониженным на фоне нескольких разнонаправленных факторов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экономическая активность стала стабильной после сильного снижения во II квартале. Отраслевая динамика осталась неоднородной и показывает структурные сдвиги в экономике.

На рынке труда произошло смещение баланса спроса и предложения, сохранившее безработицу на минимальном историческом уровне и поддерживающее быстрый рост оплаты труда.

Цены на большинство товаров и услуг, включающих в себя валютную составляющую, продолжают опускаться. Значительное воздействие на дефляцию оказывают высокий урожай и рост производства в животноводстве. Но остается повышенный рост цен в сфере рыночных услуг.

«Исчерпание разовых дезинфляционных факторов и усиление проинфляционных, связанных с ситуацией на рынке труда, изменением структуры экономики, ростом потребительской уверенности, могут приводить к колебаниям инфляции. В 2024 году инфляция вернется к 4% с учетом проводимой денежно-кредитной политики», — считает регулятор.

Доходность российских рублевых акций снизилась в связи со спадом опасений инвесторов по поводу потенциальных масштабных размещений Минфином ОФЗ с фиксированной доходностью.

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