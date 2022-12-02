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На уборке улиц от снега в Екатеринбурге задействовано 417 рабочих и 182 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Днем 7 декабря для очистки улиц Екатеринбурга от снежного покрова привлекли 417 рабочих и 182 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В минувшие сутки уборку дорог проводили 458 единиц спецтехники и 489 рабочих.

На полигоны вывезено более 9 тыс. 687 т снега. Для обработки дорожного полотна применили 115 т противогололедных материалов и 56 т фракционного песка.

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