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09.01.2023

В Екатеринбурге сегодня для уборки улиц и дорог задействовано 418 рабочих и 178 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вышло 418 рабочих, 178 единиц спецтехники, в том числе 55 самосвалов и 46 тракторов. Работа коммунальных служб проводится в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В прошедшее воскресенье для очистки столицы Урала задействовали 398 единиц спецтехники и 504 рабочих. На полигоны вывезли более 8 тыс. т снега. Для обработки улично-дорожной сети было использовано свыше 186 т противогололедных материалов и фракционного песка.

Председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова заявила о необходимости использования противогололедных материалов в ближайшие дни.

«Есть жалобы горожан, что скользко на пешеходных переходах, лестницах, ведущих в подземные переходы. Прошу дорожные службы на это обратить особое внимание. Также необходимо устранять накаты на проезжих частях, чтобы минимизировать вероятность дорожно-транспортных происшествий», — отметила Т. Благодаткова.

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