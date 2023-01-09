В Екатеринбурге сегодня для уборки улиц и дорог задействовано 418 рабочих и 178 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вышло 418 рабочих, 178 единиц спецтехники, в том числе 55 самосвалов и 46 тракторов. Работа коммунальных служб проводится в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В прошедшее воскресенье для очистки столицы Урала задействовали 398 единиц спецтехники и 504 рабочих. На полигоны вывезли более 8 тыс. т снега. Для обработки улично-дорожной сети было использовано свыше 186 т противогололедных материалов и фракционного песка.
Председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова заявила о необходимости использования противогололедных материалов в ближайшие дни.
«Есть жалобы горожан, что скользко на пешеходных переходах, лестницах, ведущих в подземные переходы. Прошу дорожные службы на это обратить особое внимание. Также необходимо устранять накаты на проезжих частях, чтобы минимизировать вероятность дорожно-транспортных происшествий», — отметила Т. Благодаткова.
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