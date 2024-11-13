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На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 332 рабочих и 169 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. На уборку улиц Екатеринбурга сегодня, 25 декабря, вышли 332 рабочих и 169 единиц спецтехники, среди них 22 КДМ, 44 трактора, 7 снегопогрузчиков, 11 фронтальных погрузчиков, 56 самосвалов, 13 грейдеров и другие машины, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Также отмечается, что директор департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова лично проконтролировала качество уборки улично-дорожной сети Ленинского, Чкаловского и Академического районов.

Уборка проезжих частей была признана удовлетворительной, но к состоянию тротуаров и пешеходных зон был ряд замечаний.

«Задача по очистке тротуаров ежедневно ставится перед всеми администрациями районов. Отмечу, что в преддверии праздников и в дни новогодних каникул коммунальные службы перейдут в особый режим», — сказала Т. Благодаткова.

В целом за прошедшие сутки к уборке было привлечено более 370 единиц техники и около 400 коммунальщиков. Они вывезли на снежные полигоны более 5 т снега и израсходовали более 20 т противогололедных материалов и фракционированного песка.
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