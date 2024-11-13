На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 332 рабочих и 169 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2024. На уборку улиц Екатеринбурга 13 ноября вышли 359 рабочих и 162 единицы спецтехники, в ...27.03.2024 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 393 рабочих и 155 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. На уборку улиц Екатеринбурга 27 марта вышли 393 рабочих и 155 единиц спецтехники. Об ...28.02.2024 В Екатеринбурге сегодня на уборку улиц вышли 382 рабочих и 185 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В Екатеринбурге днем 28 февраля на уборку улиц вышли 382 рабочих и 185 единиц ...13.12.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 411 рабочих и 220 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Сегодня днем для очистки улиц и дорог Екатеринбурга от снега выведено 411 рабочих и 220 ...09.11.2021 Коммунальные службы за сутки вывезли из Екатеринбурга более 300 тонн мусора и грязи
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы после уборки улиц и тротуаров за сутки вывезли на ...