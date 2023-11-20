В Екатеринбурге ликвидируют наледь 526 дорожных рабочих и 436 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Минувшей ночью на улицы Екатеринбурга ликвидировать последствия ледяного дождя вышло ...20.11.2023 Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 407 дорожных рабочих и 167 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 407 коммунальных ...13.12.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 411 рабочих и 220 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Сегодня днем для очистки улиц и дорог Екатеринбурга от снега выведено 411 рабочих и 220 ...09.11.2021 Коммунальные службы за сутки вывезли из Екатеринбурга более 300 тонн мусора и грязи
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы после уборки улиц и тротуаров за сутки вывезли на ...17.01.2020 Коммунальные службы Екатеринбурга задействовали для уборки снега 186 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Сегодня, 17 января, в Екатеринбурге на уборке снега задействовано 186 единиц ...