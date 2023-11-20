В Екатеринбурге ликвидируют наледь 526 дорожных рабочих и 436 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Коммунальные службы Екатеринбурга ликвидируют последствия ледяного дождя и мокрого снега — за минувшие сутки на улицы города вышло 526 дорожных рабочих и 436 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



За сутки на обработку улично-дорожной сети было израсходовано более 125 т ПГМ и 208 т песка, 9 тыс. 946 т снежных масс было вывезено на полигоны.



Днем 30 ноября для уборки тротуаров и дорог задействовано 420 рабочих и 196 единиц спецтехники, в том числе 28 КДМ, 42 трактора, 15 фронтальных погрузчиков, восемь снегопогрузчиков, 67 самосвалов, пять бульдозеров, 16 грейдеров.



По прогнозам синоптиков, до конца этой недели в уральской столице ожидаются снегопады.



Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.