УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:03

В Екатеринбурге ликвидируют наледь 526 дорожных рабочих и 436 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Коммунальные службы Екатеринбурга ликвидируют последствия ледяного дождя и мокрого снега — за минувшие сутки на улицы города вышло 526 дорожных рабочих и 436 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

За сутки на обработку улично-дорожной сети было израсходовано более 125 т ПГМ и 208 т песка, 9 тыс. 946 т снежных масс было вывезено на полигоны.

Днем 30 ноября для уборки тротуаров и дорог задействовано 420 рабочих и 196 единиц спецтехники, в том числе 28 КДМ, 42 трактора, 15 фронтальных погрузчиков, восемь снегопогрузчиков, 67 самосвалов, пять бульдозеров, 16 грейдеров.

По прогнозам синоптиков, до конца этой недели в уральской столице ожидаются снегопады.

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 14:25 В Екатеринбурге 104 рабочих и 252 машины спецтехники ликвидировали последствия ледяного дождя

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Минувшей ночью на улицы Екатеринбурга ликвидировать последствия ледяного дождя вышло ...

20.11.2023 Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 407 дорожных рабочих и 167 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 407 коммунальных ...

13.12.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 411 рабочих и 220 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Сегодня днем для очистки улиц и дорог Екатеринбурга от снега выведено 411 рабочих и 220 ...

09.11.2021 Коммунальные службы за сутки вывезли из Екатеринбурга более 300 тонн мусора и грязи

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы после уборки улиц и тротуаров за сутки вывезли на ...

17.01.2020 Коммунальные службы Екатеринбурга задействовали для уборки снега 186 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Сегодня, 17 января, в Екатеринбурге на уборке снега задействовано 186 единиц ...

Популярные новости
01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году03.11.2023Ночь искусств в музее31.10.2023Новостройки подорожали на 5-20%
Архив новостей
Ноябрь 2023 (702)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18