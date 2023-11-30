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Из Екатеринбурга за выходные вывезли 11 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Из Екатеринбурга на полигоны за прошедшие выходные вывезли более 11 тыс. т снега. Соответствующая информация была озвучена в ходе совещания главы города Алексея Орлова с руководителями районов.

В субботу и воскресенье на уборку улиц вышел 961 рабочий и 786 единиц спецтехники. Всего было израсходовано свыше 493 тыс. т противогололедных материалов и песка.

Днем 4 декабря расчистку улично-дорожной сети продолжают 397 рабочих и 181 единица спецтехники, в том числе 39 комбинированных дорожных машин, 42 трактора, 15 фронтальных погрузчиков, 49 самосвалов, три снегопогрузчика, 12 грейдеров, восемь бульдозеров.

Алексей Орлов отдал распоряжение организовать совместную работу с ГИБДД по эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенных местах, создать «зеленую волну» для прохождения механизированных уборочных колонн и активно привлекать дополнительную спецтехнику для уборки города.

«Ситуация не простая, снега выпало половина месячной нормы, ожидаются еще осадки и серьезное понижение температуры. Поэтому трудимся с упором на магистральные улицы и движение общественного транспорта», — заявил А. Орлов.
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