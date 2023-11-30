Из Екатеринбурга за выходные вывезли 11 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Коммунальные службы Екатеринбурга ликвидируют последствия ледяного дождя и мокрого ...13.12.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 411 рабочих и 220 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Сегодня днем для очистки улиц и дорог Екатеринбурга от снега выведено 411 рабочих и 220 ...14.02.2022 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выйдут 384 рабочих и 216 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2021. По данным синоптиков, за прошедшие выходные в Екатеринбурге выпало 15,6 мм осадков, что ...22.10.2021 Из Екатеринбурга вывезли более 93 тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. В Екатеринбурге в ночь с 21 на 22 октября для уборки снега с улиц задействовали 86 ...14.11.2019 Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли с улиц города более 50 тыс. тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Коммунальные службы Екатеринбурга продолжают устранять последствия снегопада. Об этом ...