УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:25

В Екатеринбурге 104 рабочих и 252 машины спецтехники ликвидировали последствия ледяного дождя

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Минувшей ночью на улицы Екатеринбурга ликвидировать последствия ледяного дождя вышло 252 единицы дорожной техники и 104 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

На обработку сложных участков было израсходовано порядка 5 т противогололедных материалов и более 78 т фракционного песка, привлечено 27 комбинированных дорожных машин, 31 трактор, 13 снегопогрузчиков, 16 фронтальных погрузчиков, 131 самосвал, пять бульдозеров, 20 грейдеров и два шнекоротора.

Днем 29 ноября улицы чистят 205 уборочных машин и 406 рабочих.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.12.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 411 рабочих и 220 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Сегодня днем для очистки улиц и дорог Екатеринбурга от снега выведено 411 рабочих и 220 ...

25.11.2021 На улицах Екатеринбурга сегодня убирают снег 162 спецмашины и 353 сотрудника коммунальных служб

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2021. Уборка дорог и тротуаров Екатеринбурга осуществляется в круглосуточном режиме. Сегодня ...

09.11.2021 Коммунальные службы за сутки вывезли из Екатеринбурга более 300 тонн мусора и грязи

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы после уборки улиц и тротуаров за сутки вывезли на ...

08.11.2021 В Екатеринбурге на уборке улиц сегодня занято 325 рабочих и 116 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. Коммунальные службы проводят уборку объектов улично-дорожной сети Екатеринбурга в ...

17.01.2020 Коммунальные службы Екатеринбурга задействовали для уборки снега 186 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Сегодня, 17 января, в Екатеринбурге на уборке снега задействовано 186 единиц ...

Популярные новости
01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году03.11.2023Ночь искусств в музее31.10.2023Новостройки подорожали на 5-20%
Архив новостей
Ноябрь 2023 (668)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18