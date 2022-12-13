В Екатеринбурге 104 рабочих и 252 машины спецтехники ликвидировали последствия ледяного дождя

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Сегодня днем для очистки улиц и дорог Екатеринбурга от снега выведено 411 рабочих и 220 ...25.11.2021 На улицах Екатеринбурга сегодня убирают снег 162 спецмашины и 353 сотрудника коммунальных служб
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2021. Уборка дорог и тротуаров Екатеринбурга осуществляется в круглосуточном режиме. Сегодня ...09.11.2021 Коммунальные службы за сутки вывезли из Екатеринбурга более 300 тонн мусора и грязи
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы после уборки улиц и тротуаров за сутки вывезли на ...08.11.2021 В Екатеринбурге на уборке улиц сегодня занято 325 рабочих и 116 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. Коммунальные службы проводят уборку объектов улично-дорожной сети Екатеринбурга в ...17.01.2020 Коммунальные службы Екатеринбурга задействовали для уборки снега 186 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Сегодня, 17 января, в Екатеринбурге на уборке снега задействовано 186 единиц ...