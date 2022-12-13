В Екатеринбурге 104 рабочих и 252 машины спецтехники ликвидировали последствия ледяного дождя

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Минувшей ночью на улицы Екатеринбурга ликвидировать последствия ледяного дождя вышло 252 единицы дорожной техники и 104 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. На обработку сложных участков было израсходовано порядка 5 т противогололедных материалов и более 78 т фракционного песка, привлечено 27 комбинированных дорожных машин, 31 трактор, 13 снегопогрузчиков, 16 фронтальных погрузчиков, 131 самосвал, пять бульдозеров, 20 грейдеров и два шнекоротора. Днем 29 ноября улицы чистят 205 уборочных машин и 406 рабочих.

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