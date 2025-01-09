За новогодние праздники рабочие вывезли с улиц Екатеринбурга 70 тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи вышли 379 дорожных ...24.11.2023 На уборке улиц и дорог Екатеринбурга задействовано 212 машин и 425 дорожных рабочих
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 425 сотрудников коммунальных служб и ...22.11.2023 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выведено 367 дорожных рабочих и 186 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышли 367 сотрудников коммунальных служб и ...07.12.2022 На уборке улиц от снега в Екатеринбурге задействовано 417 рабочих и 182 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Днем 7 декабря для очистки улиц Екатеринбурга от снежного покрова привлекли 417 рабочих ...19.03.2021 В Екатеринбурге на уборку дорог от наледи и мусора вышли 167 единиц техники и 250 рабочих
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Сегодня днем 19 марта службы благоустройства Екатеринбурга задействуют в уборке города ...