За новогодние праздники рабочие вывезли с улиц Екатеринбурга 70 тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Около 70 т снега вывезли рабочие с улиц Екатеринбурга во время новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Во время каникул дорожные службы применили 1 тыс. 100 т противогололедных материалов и песка для обработки дорог.



Уточняется, что за минувшие сутки рабочие использовали 37 т противогололедных материалов и песка. В уборке городских территорий днем 8 января было задействовано 167 единиц техники и 346 рабочих.



Сегодня на улицы вышли 180 единиц техники и 357 коммунальных служащих.