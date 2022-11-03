Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-октябре потребкредитов

УрБК, Челябинск, 07.12.2022. В Челябинской области объем выданных в январе-октябре 2022 года потребкредитов составил 50,8 млрд руб. Это на 43,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (89,6 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 10-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В топ-5 списка по объему выданных за указанный период потребкредитов вошли Москва (263,6 млрд руб.), Московская область (156,5 млрд руб.), Санкт-Петербург (107,3 млрд руб.), Свердловская область (77,5 млрд руб.) и Краснодарский край (70,7 млрд руб.).
В целом по стране объем выданных потребкредитов в январе-октябре этого года составил 2,19 трлн руб., что на 40,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,69 трлн руб.).
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, ситуация с выдачей потребкредитов в этом году схожа с «карантинной» весной 2020 года. В обоих случаях вслед за «весенним» падением наблюдается тенденция к некоторому восстановлению этого сегмента. Объемы кредитования в этом году также не так сильно уступают пандемийному 2020 году.
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