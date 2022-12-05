Число безработных на Среднем Урале снизилось до 16,6 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. По состоянию на 7 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 606 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 5 декабря число безработных составляло 16 тыс. 817 человек. Таким образом, за последние два дня показатель снизился на 211 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,78%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,44.