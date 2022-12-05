Число безработных на Среднем Урале снизилось до 16,6 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. По состоянию на 7 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 606 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 5 декабря число безработных составляло 16 тыс. 817 человек. Таким образом, за последние два дня показатель снизился на 211 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,78%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,44.
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. По состоянию на 5 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. ...01.12.2022 Число безработных на Среднем Урале составляет 16,9 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. По состоянию на 1 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. ...20.10.2022 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 17,7 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. По состоянию на 20 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...30.09.2022 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 19,1 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2022. По состоянию на 30 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. ...07.09.2022 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 20,4 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. По состоянию на 7 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...