Госдума приняла закон об установлении МРОТ в 16 тыс. 242 рубля

УрБК, Москва, 07.12.2022. Государственная дума в третьем чтении приняла проект закона, по которому предлагается повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2023 года до 16 тыс. 242 руб. Об этом говорится на сайте парламента.
Сейчас МРОТ составляет 15 тыс. 279 руб. То есть он вырастет на 6,5%.
Вдобавок в законопроекте предлагается изменить порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы. Его будут повышать в ускоренном порядке: увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.
Помимо этого, при расчете МРОТ не будет применяться размер медианной зарплаты.
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