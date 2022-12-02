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В Свердловской области выявлено 329 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 329 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 7 декабря 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 556 тыс. 304 человека.

Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 887. За сутки из больниц выписано 378 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 541 тыс. 073 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 6 тыс. 935 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 635 тыс. 764 человека. За сутки зафиксировано 58 летальных случаев (всего 392 тыс. 400), выздоровели 6 тыс. 794 человека (всего 21 млн 037 тыс. 111).

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