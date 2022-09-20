УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:03

Количество пользователей мобильного банка УБРиР с начала года выросло на 23%

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) отмечают, что с начала года количество пользователей мобильного банка увеличилось на 23%. По данным на конец ноября, 75% клиентов банка для получения различных услуг пользуются приложением на смартфоне, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Чаще всего, по данным экспертов, в мобильном банке оформляют сберегательные продукты: вклады и накопительные счета открывают 67% пользователей. В октябре самой популярной услугой были денежные переводы: через СБП (33% от числа всех операций), между счетами (29%) и по свободным реквизитам (15%).

«Нашей стратегической целью до конца года было намечено увеличение доли клиентов, оформляющих банковские услуги в дистанционных каналах, до 55%. Нам удалось перешагнуть эту отметку уже в III квартале. Мы активно работали с клиентами, в том числе в офисах, рассказывали о преимуществах дистанционного обслуживания и онлайн-продуктов. Плюс продолжали повышать качество всей розничной линейки услуг и самого приложения», — рассказал управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.

Также в III квартале в приложении появились новые функции. В частности, при оформлении дебетовых карт стало возможно выбирать доставку курьером.

«До конца этого года и в новом 2023-м мы планируем сосредоточиться на развитии web-версии нашего интернет-банка. Она будет адаптирована под все устройства. Наша задача, чтобы клиенты вне зависимости от внешних обстоятельств могли продолжать комфортно пользоваться услугами банка и решать свои финансовые задачи там, где это им удобно», — добавил Денис Тур.

В следующем году УБРиР планирует нарастить долю активных пользователей мобильного банка до 80%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.09.2022 В УБРиР с начала 2022 года почти на четверть выросло число пользователей онлайн-сервисов

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) с начала 2022 года на 24% выросло ...

18.04.2022 Число активных пользователей мобильного приложения УБРиР в I квартале выросло на 19%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. По итогам I квартала число активных пользователей мобильного приложения Уральского ...

17.01.2022 Число пользователей мобильного банка УБРиР в 2021 году выросло почти на 40%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подвел итоги работы мобильного ...

11.02.2021 Число активных пользователей мобильного приложения и интернет-банка УБРиР за год выросло на 29%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Число активных пользователей мобильного приложения и интернет-банка Уральского банка ...

07.12.2016 Доля операций в интернет-банке УБРиР достигла 70%

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2016. Доля операций в интернет-банке Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала11.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присоединился к организации годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта
Архив новостей
Декабрь 2022 (172)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18