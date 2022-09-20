Количество пользователей мобильного банка УБРиР с начала года выросло на 23%

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) отмечают, что с начала года количество пользователей мобильного банка увеличилось на 23%. По данным на конец ноября, 75% клиентов банка для получения различных услуг пользуются приложением на смартфоне, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Чаще всего, по данным экспертов, в мобильном банке оформляют сберегательные продукты: вклады и накопительные счета открывают 67% пользователей. В октябре самой популярной услугой были денежные переводы: через СБП (33% от числа всех операций), между счетами (29%) и по свободным реквизитам (15%).
«Нашей стратегической целью до конца года было намечено увеличение доли клиентов, оформляющих банковские услуги в дистанционных каналах, до 55%. Нам удалось перешагнуть эту отметку уже в III квартале. Мы активно работали с клиентами, в том числе в офисах, рассказывали о преимуществах дистанционного обслуживания и онлайн-продуктов. Плюс продолжали повышать качество всей розничной линейки услуг и самого приложения», — рассказал управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.
Также в III квартале в приложении появились новые функции. В частности, при оформлении дебетовых карт стало возможно выбирать доставку курьером.
«До конца этого года и в новом 2023-м мы планируем сосредоточиться на развитии web-версии нашего интернет-банка. Она будет адаптирована под все устройства. Наша задача, чтобы клиенты вне зависимости от внешних обстоятельств могли продолжать комфортно пользоваться услугами банка и решать свои финансовые задачи там, где это им удобно», — добавил Денис Тур.
В следующем году УБРиР планирует нарастить долю активных пользователей мобильного банка до 80%.
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