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В Екатеринбурге произошла драка со стрельбой с участием порядка 20 человек

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Утром 7 декабря в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошла потасовка с участием порядка 20 человек, закончившаяся стрельбой. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«По предварительным данным, участниками конфликта стали порядка десяти человек с обеих сторон. Накануне в этом микрорайоне был незаконно установлен киоск для реализации пиротехнических изделий (фейерверков). Однако между владельцами бизнеса возник спор, переросший в стрельбу. В результате перестрелки один человек доставлен в больницу с огнестрельным ранением, предположительно из травматического оружия», — сообщил он.

Раненым оказался молодой человек 2003 года рождения. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Задержаны два человека. Изъято несколько гильз, а также обнаружены два автомобиля, внутри которых лежали кастет, магазин для патронов от пистолета и другие вещественные доказательства.

Оперуполномоченные проверяют видеозаписи и устанавливают личности всех участников происшествия. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 213 или части 2 статьи 115 УК РФ.

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