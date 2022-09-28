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Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга проводят рейды по пресечению нарушений ПДД водителями такси

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Сотрудники ГИБДД с 7 по 9 декабря проводят в Екатеринбурге профилактическое мероприятие «Такси». Главная его задача — профилактика ДТП с участием легковых такси, пресечение нарушений ПДД, обеспечение безопасности перевозок пассажиров, а также незаконного осуществления предпринимательской деятельности водителями такси.

Также, по данным отделения пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по городу Екатеринбургу, в рамках мероприятия будет проводиться проверка технического состояния автомобилей такси на городских стоянках и прилегающих территориях аэропорта, железнодорожных станций и вокзала, автостанций и автовокзалов.

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