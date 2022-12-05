В Свердловской области ожидаются заморозки до минус 29 градусов

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. В ряде регионов Уральского федерального округа в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха до минус 29 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Так, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура ожидается на 8-14 градусов ниже нормы 7 и 8 декабря. Она будет опускаться до 29 градусов мороза.
Отметим, что ранее ночные заморозки на территории Среднего Урала также прогнозировало уральское УГМС.
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