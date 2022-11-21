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В Свердловской области прогнозируют небольшой снег и ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки и небольшой снег. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем 6-8 декабря ожидается температура воздуха от -8 до -17 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -24 градусов (в горах и низинах — до -29). Помимо этого, местами на территории региона ожидается небольшой снег.

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